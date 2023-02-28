İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının bitmesinin ardından binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.


Türkiye'yi yasa boğan depremlerde en fazla hasarın meydana geldiği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaza dönmüş binaların hafriyatını kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıkılmış olan binaların hafriyatının kaldırılmasının ardından hasarlı ve ağır hasarlı binaların yıkımına başlanılması planlanıyor.


Enkazlar, görevli polis memurlarının eşliğinde kontrollü olarak kaldırılıyor.

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