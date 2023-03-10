Hatay'da enkaz kaldırma ve karot alma işlemleri devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, enkaz kaldırma ile ölümlerin yaşandığı binalardan karot ve demir örnekleri alma işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en çok Hatay'da yıkıma neden oldu. Kent genelinde yıkılacak bina sayısı 91 bin tane yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak açıklandı. Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Hatay'da riskli yapıların yıkım işlemleri ise devam ediyor. Özellikle Antakya ağırlıklı devam eden yıkım çalışmalarında, zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar yoğun toz yükünün ortaya çıkmasına neden oluyor. Ekipler toz altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen molozlar, il dışında güvenli noktaya dökülüyor.

Öte yandan, savcı ve bilirkişi eşliğinde hayatını kaybedenlerin olduğu binalarda, teknisyenler karot makinesiyle beton numunesi alıyor. Ayrıca ekipler makas ile kestikleri demirleri de incelemek üzere binadan alıyor.