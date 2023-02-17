İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da enkazların gölgesinde cuma namazı dron ile görüntülendi

Depremin vurduğu Hatay’da cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı kılındı.

Depremin vurduğu Hatay'da cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Enkazların gölgesinde cuma namazı dron ile görüntülendi


Kahramanmaraş depreminin büyük hasar verdiği illerden biri olan Hatay'da çadırkentler ve güvenli toplanma alanlarında cuma namazı ve gıyabi cenaze namazı kılındı. Askerler, arama kurtarma görevlileri ve vatandaşların katıldığı namaz, dron ile havadan görüntülendi. Enkazların gölgesinde kılınan namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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