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Hatay'da Erdoğan'a hakaret eden doktor tutuklandı

Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından hakaret eden Dr.

Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret eden Dr. Çiçek Fidanboy tutuklandı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Çiçek Fidanboy'u sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Fidanboy ifadesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiğini doğruladı.


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilen Çiçek Fidanboy, çıkarıldığı Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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