Hatay'da ev taşıma ücretine azami sınır getirildi

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde edildiği yönünde ihbarlar alındığını belirtti. Vali Doğan, açıklamasında şu bilgileri paylaştı: "İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 5 bin TL'dir. Antakya-Yayladağı 6 bin TL, Antakya-Reyhanlı 6 bin TL, Antakya-Arsuz 7 bin TL, Antakya-Erzin 8 bin TL. Ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlem uygulanacaktır."