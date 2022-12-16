Hatay'da ev yangını: 1 ölü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında, bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi 581 sokakta 4 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Topal'ın (44) yalnız kaldığı dairede gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürülen yangında daireye giren itfaiye ekipleri, Hasan Topal'ın yanmış cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine olay yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı. Topal'ın cenazesi inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.