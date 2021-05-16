Hatay'da evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir evde çıkan yangından 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, Güzelburç Mahallesi 3. Sokakta bulunan tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Evde bulunan Suriye uyruklu 1'i çocuk 4 kişi, komşularının yardımıyla dışarı çıkarılırken dumandan etkilenen 4 kişi ve olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen evde maddi hasar meydana geldi.