Hatay'da EXPO alanını 1 milyon 850 bin kişi ziyaret etti

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki EXPO alanında bulunan Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en geniş taban mozaiğine ilgi artarken, yerli ve yabancı turistler ‘Varoluş mozaiği' için Hatay'a geliyor. Açıldığı günden bu yana EXPO alanına yerli ve yabancı turistler ilgi gösterirken, şu ana kadar 1 milyon 850 bin kişi alanı ziyaret etti.

1 Nisan'da açılışı yapılan EXPO 2021 için hazırlanan "Ortak Varoluş" isimli dünyanın en geniş taban mozaiği, EXPO alanında ziyaretçilerini ağırlıyor. Uzaydan dahi görülebilen mozaikte 40 ton taş kullanılırken, toplamda 300 kişi çalıştı. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren taban mozaiği, Hatay'daki tüm mozaik atölyelerinin de imece usulü çalışması ile birlikte tamamlandı. Bin 600 metrekare alanda 45 metre çapında yapılan taban mozaiği uzaydan bile görülebiliyor.

EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar amaçlarının aslında Guinness Rekorlar Kitabı'na girip rekor kırmak olmadığını, sadece eser oluşturmak olduğunu belirterek, “EXPO kapılarını 1 Nisan 2022 tarihinde açtı. İki alandan oluşuyor, birinci alan Antakya Defne Kisecik bölgesi ve 220 dönümlük bir arazi. İskenderun Arsuz Hatun Mahallesi'nde de 100 dönümlük bir arazimiz var. Toplamda 330 bin metrekarelik alanlarımızı 1 Nisan'dan bugüne kadarki toplam ziyaretçi sayımız 1 milyon 850 bin kişiye ulaştı. EXPO'nun aslına bakarsanız yani birkaç sac ayağı var. Sac ayaklarından bir tanesi de bu bizim buradaki bu mozaiğin vurgulanmasıydı. Buradaki esas amaç aslında Guinness Rekorlar Kitabı'na girip rekor kırmak değildi. Amacımız eser oluşturmaktı ve buranın ustaları ile atölyelerle bir şey yapmak istiyorduk. Günün sonunda da öyle oldu. Buradaki bütün taş ustalarımızı bir araya getirerek 4 tane farklı atölyede Erzin'de, Reyhanlı'da, Dörtyol'da, Harbiye'de dört tane atölyeyi kullanarak ve burada da onlarca çalışanı ve ustayı da bir araya getirerek mozaik çalışmamızı başlattık” dedi.

Çakar, Varoluş mozaiğinin bin 600 metrekare büyüklüğünde 45 metre çapında olduğunu belirterek, “Varoluş mozaiği adı altında bin 600 metrekare büyüklüğünde 45 metre çapında bir mozaikten bahsediyoruz. Tabii bu mozaiğin en önemli özelliklerinden bir tanesi de üniversiteyle bir ortak iş birliği kapsamında, oradaki hocalarımızın desteğiyle bir tasarım yapıldı ve bu tasarımla beraber dört tane atölye de işlenmeye başladı. Günün sonunda da tabii ki çok heyecan verici bir eser ortaya çıktı. Biz de bununla beraber tabii bir araştırma yaptık. Acaba dünyanın en büyük tek parça mozaiği kaç metrekaredir diye? Sonra yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda en büyüğünün bizim olduğunu fark ettik ve bununla beraber Guinness Rekorlar Kitabı için başvurularda bulunduk. Oradan hakem heyetleri bizden bir takım bilgiler istediler. Ardından da buraya gelip kontrolleri yaptılar. Bağımsız haritacılarla ölçümler yapıldı ve bazı kriterler elden geçti bu aşamada. Sonunda da geçtiğimiz aylarda dünyanın tek parça en büyük taban mozaiği unvanını Hatay'a, EXPO alanı içerisinde kazandırmış olduk. Tabii ki bu çok önemli bir değer. Guinness Rekorlar Kitabı'nda olmak, o dergide görünmek, bilinir olmak maddi olarak ölçülebilir değerleri yok. O anlamda da bence EXPO'nun dünyada tanınması açısından bu Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi açısından da çok önemli bir payı oldu” diye konuştu.

Mozaiğin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesinden dolayı lansman düzenleyeceklerini belirten Çakar, “Mozaikle alakalı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğimizi lanse ettik, ilan ettik. Fakat bununla alakalı bir lansman çalışıyoruz şu anda. Çok fazla ulusal ve uluslararası çok fazla yerde yer aldık. Çok fazla görüntülendik mozaikle alakalı. Tabii ki alan içerisinde karşılaşıyoruz sadece mozaiği merak ettiği için alana gelen daha sonrasında gastronomiyle ilgilenen veya bitki müzesinde zaman geçiren insanlarla karşılaşıyoruz. Bazı tur otobüslerini de görüyoruz burada bu mozaikle alakalı. Ama mozaik ile daha lansmanımızı ve tanıtımımızı yani tam o konuyla ilgili düğmeye basmış değiliz. Bununla alakalı çünkü uluslararası düzeyde bir iş yapmak istiyoruz bu mozaiği tanıtmak için, basit bir şeyle geçiştirmek istemiyoruz. Dolayısıyla bunun iyi bir lansmanı ve iyi bir tanıtım filmi olacak. Bununla alakalı uluslararası birçok firmayla görüşüyoruz ve oralardan destek alacağız” dedi.