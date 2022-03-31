Hatay'da EXPO ilk misafirlerini ağırladı

Hatay'da ‘Medeniyetler Bahçesi' teması ile hazırlanan botanik EXPO 2021 ilk ziyaretçilerini ağırladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleşen açılışta gelen konuklar alanı gezdi.

Merkez ilçe Antakya Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı'nda düzenlenen lansman ile açılışı gerçekleştirilen EXPO 2021'e geniş bir katılım oldu. Etkinlik, müzik dinletisiyle başlarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve misafirler EXPO alanını inceledi. Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO için yapılan ve dünyanın en büyük yer mozaiği olan bin 600 metrekarelik Ortak Varoluş Mozaiği'nin son taşlarını koydu.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra iller bahçeleri, medeniyetler bahçesi ve biyolojik göleti gezip, ilgililerden bilgi aldı.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun konser verdiği etkinliğe CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.