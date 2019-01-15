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Hatay'da fabrika yangını

Hatay’ın Payas ilçesinde daha önce kapatılan demir fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Payas ilçesinde daha önce kapatılan demir fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 22.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun süredir kapalı olan bir demir fabrikasının idare kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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