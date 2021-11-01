İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da fabrika yangını

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir fabrikada yangın çıktı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bir fabrikada yangın çıktı.


Antakya'daki Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik dönüşüm ve ahşap kapı üretim fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden fabrika çalışanları hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın içerisini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.