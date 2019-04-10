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Hatay'da feci kaza: 8 yaralı

Hatay’da patpatla otomobilin karıştığı kazada 4’ü ağır 8 kişi yaralandı.

Hatay'da patpatla otomobilin karıştığı kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.


Kaza, Altınözü-Antakya Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınözü ilçesinde farları olmayan patpatı fark edemeyen otomobil, içerisinde 8 kişinin bulunduğu patpata çarptı. Kazada patpat içerisinde bulunan ve tamamının Suriyeli olduğu 4'ü çocuk, 2'si kadın toplamda 8 kişiden 4'ü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Altınözü Devlet Hastanesi ve Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan 31 HB 394 plakalı otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi.


Hastanede tedavileri süren ağır yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ve jandarma ekipleri çevreyolunda başka kazalar yaşanmaması için önlem alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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