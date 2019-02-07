Hatay'da fırtına çatıları uçurdu

Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu.

İskenderun'da etkili olan fırtına nedeniyle dev reklam panoları yıkılırken, bazı bölgelerde elektrik direklerinin devrilmesi sonucu gün boyu süren elektrik kesintileri yaşandı. Bazı evlerin ve iş yerlerinin ise çatısı uçtu.

İskenderun Limanı içinde bulunan tersanenin sundurmasının uçması sonucu ise maddi zarar oluştu. Limanının yanındaki Sahil Güvenlik Komutanlığının duvarına uçan sundurma tamamen parçalanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fırtınayla birlikte yüksek kesimlerde kar ve yağmur etkili oldu.

Öğle saatlerinde Belen ilçesi semalarında görünen gökkuşağı ise görsel bir şölen oluşturdu. Fırtına nedeniyle Arsuz ve İskenderun balıkçı barınağındaki tekneler de denize açılamadı.