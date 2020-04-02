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Hatay'da freni patlayan tır, ışıkta bekleyen araçları metrelerce sürükledi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, ışıklarda bekleyen çok sayıda araca çarparak sürükledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tır, ışıklarda bekleyen çok sayıda araca çarparak sürükledi.


Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.40 sularında İskenderun girişinde bulunan, Şekere yokuşundan aşağıya inmekte olan tırın freni boşalması sonucu hızla gelerek çarptığı ondan fazla araç ağır hasar gördü, çok sayıda kişi yaralandı.


Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, vatandaşlar da yaralılara yardım etmek için seferber oldu.

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