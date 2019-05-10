Hatay'da fuhuş çetesine darbe

Hatay'da, Fas'tan iş vaadiyle getirdikleri 20 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen çeteye yönelik yapılan operasyonda 2'si kadın 19 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uzun zamanlı teknik ve fiziki takibin sonucunda 13 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 2'si Suriyeli kadın olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan birinin kucağında çocuğunun bulunması dikkat çekti.

Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve zorla fuhuşa sürüklenen Fas uyruklu 20 mağdur kadın ise fuhuş çetesinin elinden kurtarılarak sınır dışı edildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Hatay Adliyesine sevk edildi.