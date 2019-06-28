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Hatay'da fuhuş operasyonu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık eden şahıs yakalandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fuhuş yapan yabancı uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık eden şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti.


Fuhuş yapılan evi takibe alan polis ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından eve operasyon düzenledi. Evde N.E. (35), N.E.B. (33) ile bu kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlenen B.M. (43) gözaltına alındı.


Emniyette işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 3 kişi de adliyeye sevk edildi.

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