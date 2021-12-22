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Hatay'da "Genç Bilaller" güzel ezan okuma yarışması

Hatay’da düzenlenen ‘Genç Bilaller’ güzel ezan okuma yarışmasının finali Erzin ilçesinde yapıldı.

Hatay'da düzenlenen ‘Genç Bilaller' güzel ezan okuma yarışmasının finali Erzin ilçesinde yapıldı.


Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmanın birincisi Kırıkhan Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bekir Faruk Sercan oldu. İkinci İskenderun Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullatif Burakhan Dönmez, üçüncü ise Erzin Anadolu İmam hatip Lisesinden Ahmet Gezer oldu.


Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Erzin Kaymakamı Osman Demir, Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu ve Erzin İlçe Müftüsü Gıyasettin Yılmaz tarafından verildi.

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