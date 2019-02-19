İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da göçmen kaçakçısına suçüstü

Hatay’da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı.

Hatay'da Kara Musa lakaplı göçmen kaçakçısı, 19 Suriyeliyi araca bindirirken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hatay'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen ve 'Kara Musa' lakabıyla bilinen M.E.E. 19 Suriyeli göçmeni bir araca bindirmek üzereyken suçüstü yakalandı. M.E.E.'nin daha önce de göçmen kaçakçılığı suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.E.E., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.