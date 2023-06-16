Hatay'da gümrük kaçağı tütün operasyonu

Hatay'da polis bir işyerinde gümrük kaçağı tütün ürünleri ve makaron ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tespit edilen İ.H.B'ye ait İskenderun Dumlupınar Mahallesinde bulunan iş yerinde yapılan aramada 253 adet gümrük kaçağı elektronik nargile, 186 paket sigara, 2 bin adet doldurulmuş makaron, 3 bin 400 adet boş filtreli sigara kağıdı, makaron, 47 adet elektronik nargile likiti, 64 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili işyeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.