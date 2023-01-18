Hatay'da hafriyat kamyonu karı kocaya çarptı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Belen-İskenderun yolunun ilçe merkezinde yaşandı. Trafiğin ağır ilerlediği bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen-Akyurt çiftine, sıkışan trafikte araçların arasından karşıya geçmeye çalışırken hafriyat kamyonu çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Gülşen Akyurt (51), olay yerinde hayatını kaybetti. Akyurt'un yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen eşi, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir vatandaş, kamyon şoförüne saldırdı.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, karı kocanın el ele birlikte koşarak karşıya geçmek istedikleri anlar yer alıyor.