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Hatay'da haftalar sonra yasaksız ilk cumartesi keyfi

Hatay’ın Samandağ İlçesinde vatandaşlar yasaksız ilk cumartesi günü sahile akın etti.

Hatay'ın Samandağ İlçesinde vatandaşlar yasaksız ilk cumartesi günü sahile akın etti.


Kademeli normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran tarihinden itibaren hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında esnemeye gidildi ve ve cumartesi günü uygulanan yasak kaldırılmıştı.


Haftalar sonra yasağın uygulanmadığı ilk cumartesi olan bugün, sabah saatlerinden itibaren insanlar kendilerini dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Çevlik Plajına vatandaşlar akın ettiler.


Bazı vatandaşlar denizde yüzerken bazıları ise kumsalda yürümeyi tercih etti.

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