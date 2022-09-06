Hatay'da "Halkımız mutlu olsun" sloganıyla konser düzenlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Halkımız mutlu olsun" sloganıyla konser düzenledi.

Konsere İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, İlçe Jandarma Komutanı Servet Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Semir Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Murat Hayzaran, Hacı Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Fansa ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerel sanatçıların sahneye çıktığı konserde renkli görüntüler oluştu.

Konseri düzenleyenlerden Ali Gümüş, “Amacımız halkımızın mutlu olması. Bu sıkıntılı süreçte halkımızı mutlu edebilirsek ne mutlu bize" dedi.