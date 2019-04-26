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Hatay'da hasadı yaklaşan eriğe dolu darbesi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde önceki günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım alanlarına zarar verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde önceki günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tarım alanlarına zarar verdi. Dolu nedeniyle hasadı yaklaşan kilolarca erikte zarar gördü.


Önceki günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolunun ardından tarlalarındaki çamurun kurumasıyla tarlalarına geçebildiklerini ifade eden Değirmenbaşı Mahallesi çiftçilerinden Faid Düzen, çok sayıda erik ağacının ve kilolarca erik meyvesinin zarar gördüğünü söyledi. Düzen, “Eriklerimizin hepsi sararmış ve yere düşmüş, Eriğin bu sene bana herhangi bir faydası olmadı. Hepsi sararmış, düşmüş yere. Samandağ ilçe tarıma başvurduk, tamam çıkacağız dediler ama herhangi bir faydaları olmadı. Gübre pahalı, ilaç pahalı millet perişan durumda” dedi.

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