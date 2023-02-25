Hatay'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Hatay'da depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Ekipler tek tek binaların kolonlarını inceleyerek hasar raporu veriyor.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Hatay depreminin ardından sahadaki çalışmalar devam ediyor. Hatay merkez ve ilçelerinde bir taraftan depremzedelerin yaraları sarılırken, bir taraftan da hasar tespitleri yapılıyor. Diğer ilçelerde olduğu gibi Payas'ta Çevre, Şehircilik ve İklimi Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokak sokak gezerek binalardaki hasarları tespit ediyor. Tespit sonrası bölgedeki vatandaşları bilgilendiren ekipler özellikle kolonları detaylı inceliyor, tek tek kayıt altına alıyor.

Vatandaşlarda sahada ekiplerin çalıştığını belirterek, verdikleri hasar duruma göre hareket edeceklerini ifade etti.