Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle hasar alan veya kimsenin bulunmadığı evlere girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Numune Mahallesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada şüpheli H.K. tespit edildi. Polis, hırsızlık şüphelisinin çaldığı 1 ton balkon korkuluk demiri ve 5 adet doğalgaz sayacı ile birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.