Hatay'da hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yıkıma uğrayan Hatay'daki 16 mahallede enkaz kaldırma çalışmalarına ve ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, depremden en çok da Hatay etkilendi. Kadim tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm merkezi olan Hatay'da bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına devam edilirken, bir yandan da ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Kepçe ve dozerlerle yıkılan binalardaki molozlar kamyonlara yüklenerek, moloz döküm alanlarına götürülüyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde 8, Antakya ilçesinde 8 olmak üzere 16 mahalle ile 45 cadde ve sokakta yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.