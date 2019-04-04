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Hatay'da haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

Hatay’da yaz ayları öncesi haşere, larva ve sineklerin üremesini engellemek için ilaçlama çalışması yapılıyor.

Hatay'da yaz ayları öncesi haşere, larva ve sineklerin üremesini engellemek için ilaçlama çalışması yapılıyor.


Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde kapsamlı ilaçlama çalışmaları yaparken, vatandaşların sineksiz ve haşeresiz rahat bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor. Her mevsim devam ettirilen ilaçlama çalışmalarını havalar ısınmadan yapan ilaçlama ekibi, haşere ve sineklerin yaşam alanı olan rögarlar, çöp konteynırları, su birikintileri, sazlık alanlar ile yeşil alanlarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.


Ekipler bu kapsamda son olarak Samandağ İlçesi Hıdırbey mevkisinde detaylı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

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