Hatay'da haşereyle mücadele devam ediyor

Bu yıl Mayıs ayında başlayan ilaçlama çalışmaları, toplam 20 ekip ve 75 makineyle ilçe belediyeleri ve muhtarlarla koordineli olarak gerçekleştiriliyor. İlaçlama çalışmaları sokak, park, bahçe, mezarlık ve mesire alanlarında haftalık periyotlar halinde gerçekleşiyor.

Çevre Sağlığı İlaçlama Yönetim Sistemi kapsamında; tüm araçlar GPS Araç Takip Sistemi ile takip edilerek mahallelerdeki sokak ilaçlaması, ilaçlama saatleri, kullanılan ilaç, mazot, benzin gibi tüm argümanların takip ve kontrolünün sistematik olarak yapıldığı çevre ilaçlamasında çalışan personele yönelik biyosidal ürün uygulayıcı eğitimleri, sağlık taramaları, hizmet içi eğitimler, saha denemeleri, teorik ve pratik ürün uygulama eğitimleri de rutin olarak yapılıyor. Kapalı alan ilaçlamasında ise mesken, iş yeri, kamu kurumları ve okullar Hatay Büyükşehir ekiplerince ilaçlanıyor.

İlaçlama uçkun mücadelesi sabahları 06.00-10.00 ve akşamları 18.00-22.00 arasında, larva mücadelesi ise 07.00-17.00 saatleri arasında yapılıyor.

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların gübrelerini biriktirmemeleri ve kendilerinin de periyodik olarak ilaçlama yaparak haşerelerin üremesine meydan vermemeleri istendi.

Vatandaşlar, mahallelerindeki ilaçlama çalışmalarını hatay.bel.tr adresindeki “Park ve Çevre Sağlığı İlaçlama Hizmetleri” bölümünden güncel olarak takip edebiliyor.