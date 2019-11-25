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Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı

Hatay’da, hatalı sollama yapan bir sürücü karşıdan gelen araçla çarpıştı.

Hatay'da, hatalı sollama yapan bir sürücü karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi yol çatında meydana geldi. Hatalı sollama yapan Mehmet İ.'nin kullandığı 31 ABM 505 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep E. yönetimindeki 31 AU 617 plakalı pikapla çarpıştı. Otomobil bankete düşerek durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan Muhammed İ. ve pikabın sürücüsü Recep E. de yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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