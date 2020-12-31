Hatay'da helikopter destekli trafik denetimi

Hatay'da helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 67 sürücüye 23 bin 281 lira ceza kesildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Merkez Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Dörtyol Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince sorumluluk alanlarındaki karayollarında hava destekli helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

3,5 saatlik hava destekli denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmayan ve sürücü belgesiz araç kullandığı belirlenen 67 sürücüye toplam 75 ceza makbuzu karşılığı olarak 23 bin 281 lira trafik idari para cezası uygulandı.