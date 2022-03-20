Hatay'da her gol kitap oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde başlatılan “Her Gol Kitap Olsun” projesi kapsamında düzenlenen futbol turnuvasının final müsabakasıyla birlikte 10 bin kitap hedefine ulaşılarak, okul kütüphanelerine büyük bir katkı sağlandı.

Final müsabakasına katılan Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, bu tür anlamlı ve örnek çalışmaların bizzat öğrenciler tarafından yürütülüp Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle aynı amaca hizmet etmesi ve bunun sonucunda 10 bin kitaba ulaşılmasının takdire şayan bir durum olduğunu ifade etti. Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın da yaptığı konuşmada, ilçede gerçekleştirilen bu anlamlı projenin kendilerini son derece gururlandırdığını ifade ederek, ”Sporla okumaya, kitaba teşvik etmek öğrencilerimiz açısından çok kıymetli. Projeyi yürüten Belen İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm proje ekibine teşekkür ederim” dedi.

Final müsabakası Mustafa Çoban İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet İlkokulu arasında oynanırken, mücadeleyi penaltı

atışlarıyla Mustafa Çoban İlkokulu kazandı. Projeye sanat ve spor camiasının tanınan simaları da çektikleri videolar ve gönderdikleri kitaplarla destek oldu. İlk dörde kalan okullara İrfan Can Kahveci tarafından gönderilen spor ayakkabı ve madalyalar dağıtıldı. Projeye dahil olan 13 okula kitaplar gönderilecek, şampiyon olan okula ise kütüphane açılacak.