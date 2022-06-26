İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da heyelan

Hatay’ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü.


Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı


Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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