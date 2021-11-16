Hatay'da hırsızlık şüphelilerinden 5'i tutuklandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. 2 şahıs, hakkında adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Altınözü ve Hassa jandarma ekipleri tarafından çeşitli tarihlerde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla yapılan çalışma sonucunda Altınözü ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştiren A.Y., H.Y., M.Ç. ve D.H. isimli şahısların, kiraladıkları araç ile ürünleri Reyhanlı ilçesindeki Suriye uyruklu A.A. isimli şahsa sattıkları, Hassa ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının da O.C. ve M.D. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evinde yapılan arama sonucunda, çalınan 2 adet plazma televizyon, 2 adet tabanca, 4 adet tüfek, 1 adet tarihi eser tabanca ile çok miktarda değişik marka ve modelde ürün ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca sevk edilen şüphelilerden A.Y., H.Y., M.Ç., D.H. ve O.C. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

A.A. ve M.D. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.