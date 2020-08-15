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Hatay'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde çeşitli tarihlerde farklı adreslerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çeşitli tarihlerde farklı adreslerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Arsuz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Konacık yolu siteler caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek içerisinde 4 kişi bulunan bir otomobili durdurdu. B.A., E.A., Y.Ü., H.A. isimli şahısların yapılan kimlik kontrolünde E.A. isimli şahsın uyuşturucu ticaretinden arandığı tespit etti. Araçta yapılan aramada ise değişik renk ve markalara ait telefon, tablet, kol saati, güneş gözlüğü, bıçak ele geçirdi. Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri araçta ele geçirilen eşyaların ilçede çeşitli tarihlerde ikametlerden yapılan hırsızlık sonrası çalınan eşyalar olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 4 zanlı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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