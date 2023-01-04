İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Hatay’da 15 bin TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hatay'da 15 bin TL çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Güzelburç Mahallesi bir iş yeri ile Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden hırsızlık yaparak 15 bin TL ve kimlik kartları çalan şüphelinin H.K. olduğu belirlendi. Şüpheli polisin düzenlediği operasyonla Çekmece Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.


Polis, parayı ve kimlik kartlarını da ele geçirerek sahibine teslim etti.

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