Hatay'da hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi'nde meydana gelen iş yerinden hırsızlık ve Yeşil Mahalle'de internet kablosu çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada iş yerinden hırsızlık şüphelilerinin M.A. ile Y.Ö., kablo hırsızlığı şüphelisinin ise M.A. olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Çalıntı olduğu değerlendirilen 34 metre internet kablosu, 1'er adet şarjlı el matkabı, araç kornası, tornavida, kontrol kalemi, maket bıçağı, el feneri, yan keski, eldiven ve 2 adet bahçe makası ele geçirildi.