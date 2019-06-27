İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da hükümlülerden sahil temizliği

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında hükümlüler ile belediye personeli sahilde temizlik yaptı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında hükümlüler ile belediye personeli sahilde temizlik yaptı.


Dörtyol Belediyesi ve İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen işbirliği projesi kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler ile belediye personeli işçiler Dörttaş sahilinde çevre temizliği yaptı.


Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, projeyle hükümlülerin topluma kazandırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Her hafta düzenli olarak belediye personellerimiz ve denetimli serbestlik uygulanmış hükümleler bir araya gelerek sahilimizi temizleyecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.