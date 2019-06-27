Hatay'da hükümlülerden sahil temizliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında hükümlüler ile belediye personeli sahilde temizlik yaptı.

Dörtyol Belediyesi ve İskenderun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen işbirliği projesi kapsamında denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler ile belediye personeli işçiler Dörttaş sahilinde çevre temizliği yaptı.

Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, projeyle hükümlülerin topluma kazandırılmasının amaçlandığını ifade ederek, "Her hafta düzenli olarak belediye personellerimiz ve denetimli serbestlik uygulanmış hükümleler bir araya gelerek sahilimizi temizleyecek” dedi.