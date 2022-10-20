Hatay'da hurda depolama tesisinde yangın

Hatay'ın Payas ilçesinde bir hurda geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yenişehir Mahallesinde D-817 Karayolu yakınlarındaki hurda depolama ve ayrıştırma tesisinde plastik hurdalarının bulunduğu alanda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının haber verilmesi üzerine yangına Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında tesiste maddi zarar oluştu.

Soğutma çalışmalarına geçilen yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.