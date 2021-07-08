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Hatay'da hurdacıda çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

Hatay’da bir hurdacı deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Hatay'da bir hurdacı deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.


Yangın, Kırıkhan ilçesine bağlı Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir hurdacıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine kısa sürede gelen itfaiye müdahaleye başladı. İçeride bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucunda yangın büyüdü. İtfaiye yaklaşık 2 saat yangına müdahale ettikten sonra söndürebildi.


Yangında iş tamamen kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan bir kamyonda yandı. İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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