Hatay'da hurdacılar arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 15 yaralı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurdacılar arasında çıkan ve ailelerin de karıştığı bıçaklı ve silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Saraykent Mahallesi 31'inci sokakta, 2 kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Ailelerinde araya girdiği taşlı sopalı kavgada bıçak ve silahlarda konuştu. Yaralılar çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda çevik, özel harekat sevk edildi. Kavgada 3'ü ağır olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı.

Öte yandan olay sonrası polis ekipleri tarafından evlerde yapılan aramalarda çok sayıda madde ele geçirildiği ekiplerin tarafından evlerde aramalarının sürdürüldüğü öğrenildi.