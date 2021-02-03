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Hatay'da iddiaya göre rus ruleti oynayan kişi silahın patlaması sonucu ağır yaralandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı iddia edilen kişi, silahın ateşlenmesiyle ağır yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla rus ruleti oynadığı iddia edilen kişi, silahın ateşlenmesiyle ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre olay, Yeni Mahalle'de bulunan bir evde meydana geldi. Ü.C., arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı.


İddiaya göre silahı eline alan ve içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı. Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü. C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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