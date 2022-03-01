Hatay'da ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye, yürüteç ve çocuk sandalyesi dağıtıldı.

Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyon Temsilciliğinin sağladığı 158 tekerlekli sandalye, 20 çocuk sandalyesi ile 100 yürütecin ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli fiziksel engelli vatandaşlara dağıtılması için tören düzenlendi.

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye ve Tayvan mesafelere bakılmaksızın ihtiyaç duyulduğunda dayanışma içinde olan gerçek dostlardır. İnsanlık için atılan bu adımların sürmesini, Tayvan Hükümeti ile işbirliğimizin daimi olmasını diliyorum" dedi.

Tayvan'nın Ankara Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang ise Suriye'deki iç savaşta birçok insanın hayatını kaybettiğini, mültecilerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi. Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyelinin bulunduğunu belirten Huang, Türk Hükümetinin Suriyelilere kapılarını açmasının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye, yürüteç ve çocuk sandalyeleri dağıtıldı.