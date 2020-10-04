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Hatay'da iki otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Çiğdede mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YA 9717 plakalı otomobille, 05 BH 228 plakalı otomobilin karıştığı kazada sürücüler yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine gelen ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Caddede başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri emniyet şeridi oluştururken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

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