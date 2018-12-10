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Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Hatay’da bir otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Hatay'da bir otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde meydana gelen kazada 31 SG 840 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru ilerleyen 31 AEJ 54 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 AEJ 54 plakalı otomobilde bulunan anne Jale Can ve bebeği Ayaz Can ile diğer otomobilde bulunan Koray Özçelik ve Cem Deniz yaralandı. İsmi öğrenilemeyen 31 AEJ 54 plakalı otomobilin sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar Samandağ ve Antakya'da bulunan hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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