Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada minik Ayaz hayatını kaybetti

Hatay'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişiden biri olan Ayaz bebek hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Pazartesi günü Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 SG 840 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru ilerleyen 31 AEJ 54 plakalı otomobille kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 31 AEJ 54 plakalı otomobilde bulunan anne Jale Can ve bebeği Ayaz Can ile diğer otomobilde bulunan Koray Özçelik ve Cem Deniz yaralanmıştı. Hastanede 4 gün boyunca yaşam savaşı veren 1,5 yaşındaki Ayaz Can hayatını kaybetti.

Minik Ayaz Can, sessiz sedasız şekilde Samandağ İlçe Mezarlığına defnedildi.