Hatay'da inanılmaz kaza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, TEM otoyolu üzeri Dörtyol Karakese Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İskenderun istikametinden Adana yönüne gitmekte olan 31 AHP 027 plakalı Polat R'nin (46) kullandığı otomobil iddiaya göre önünde seyreden tırdan yola düşen metal parçasına hızla çarptı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak metrelerce sürüklendi, ardından köprünün beton bariyerlerine çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan otomobilin sürücüsü ilk müdahalesinin ardından ambulans ile devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.