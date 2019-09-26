Hatay'da iş yeri yangını

Hatay’da bir işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Hatay'da bir işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir işletmeden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, işletmede orta çaplı maddi hasar meydana geldi.