Hatay'da işkence yapılan köpek çöp konteynerinde ölüme terk edildi

Hatay'da bir köpek işkence edildikten sonra çöp konteynerinde ölüme terk edildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesi Büyükburç Mahallesi'nde işkence edilip çuvalın içinde çöpe atılmış halde bulunan köpeğin yürek burkan görüntüleri, duyarlı mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İşkence edilen köpek, mahalle sakinleri tarafından götürüldüğü Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan acil müdahale sonrası tedavi altına alındı. Kafa travması geçiren ve iç kanaması olan köpeğin durumunun kritik olduğu belirtilirken, köpeğe işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Mahalle muhtarı ile görüşen jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.