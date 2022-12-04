Hatay'da istihdam projesinde ilk sınav heyecanı

Antakya HATMEK Konferans Salonunda yapılan Almanca ve İngilizce seviye tespit sınavlarına yüzlerce aday katıldı. Adaylar sabah erken saatlerde sınavın yapılacağı yere geldi. Adaylar, ilk oturumda Almanca, ikinci oturumda ise İngilizceden sınav oldu.

Her iki sınavda tamamen şeffaf bir ortamda yapıldı. Sınav kitapçıkları kapalı zarflarda adayların önünde açıldı. A2 ve B1 seviyelerinde yapılan sınavlarda adaylar başarılı olabilmek için her bir oturumda 90 dakika boyunca ter döktü.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın kentteki istihdam sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirdiği projenin sınavlarında ter döken adaylar sınav çıkışında kendilerine sunulan imkandan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aralarında makine ve bilgisayar mühendislerinin de olduğu adaylar uzun süredir iş bulamadıkları için bu fırsatı değerlendirdiklerini dile getirdi.

Makine mühendisliğinden yeni mezun olduğunu ve iş bulamadığını söyleyen İlayda Sakar, “İş birliğini Twitter'da gördüm ve hemen başvurdum. İşsizliğin çok fazla olduğu bu dönemde yeni mezunlar olarak hiç iş bulamıyoruz. Böyle bir fırsat önümüze geldiği için Başkanımız Lütfü Savaş'a çok teşekkür ederim” dedi.

Bilgisayar mühendisi Meryem Köse de kendilerine verilen fırsattan dolayı yetkililere teşekkür etti.

GASI şirketi sahibi Zeydan Öncü, Almanca ve İngilizce sınavlarının önümüzdeki hafta içinde değerlendirileceğini söyledi. Öncü, "Yeterlilik sınavlarında görülen eksiklikleri tamamlamak için kurs hazırlanacak. Kursa katılım şarttır. Almanca şart koşulan bir dildir. Diğer adayla ocak ayında sınavlara çağrılacak. Sınavlar ve tüm gelişmelere Hatay Büyükşehir Belediyesinin resmi İnternet sitesinde açıklanacak. Tüm adaylara başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Seviye tespit sınavlarında başarılı olan adaylar şirket tarafından açıklanacak tarih aralığında eğitime alınacak. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylar başvurdukları pozisyonlara uygun olarak yurt içi ve yurt dışında istihdam edilecek.