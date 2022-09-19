Hatay'da istihdam protokolü imzalandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada “Bu proje çerçevesinde yaklaşık 3 bin 500 teknik elemanın ve yer hizmetleri çalışanının yurt içi ve yurt dışında istihdamına vesile olacağız. 15 Kasım'dan itibaren eğitimlere başlayacağız. Protokol ve anlaşma imzaladığımız şirket, 1 Şubat 2023'e kadar 500 kişinin işe alınmasını garanti ediyor” dedi.

Savaş, proje detaylarını paylaşarak, “Şirketimiz, proje çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında havayolu şirketlerinde çalışacak teknik konular ve yer hizmetleri için personele eğitim verecek. Eğitim sonrasında da işe alımlar için bize destek verecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kişilere iş garantisi verilecek. Başvuru koşulları belediyemizin internet sitesinden yayınlanacak” açıklamalarında bulundu.

Şirket yetkilisi Zeydan Öncü de Hatay'ın sorunlarını yakından izlediğini ve kentteki işsizlik sorununa bir nebze olsun çözüme kavuşturmak istediğini belirtti.

Türkiye'nin genç nüfuslu bir ülke olduğuna değinen Öncü, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öncü, “Umarım gençlerimiz bu projeye ilgi gösterirler. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ilk ekibi işe almış olacağız” dedi.

Açıklamaların ardından protokol imzalandı.

Başvurular 10 Ekim'e kadar "hatay.bel.tr" adresi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek.

15 Kasım'da başlayacak eğitimler 6 hafta sürecek ve katılımcılar eğitimler için herhangi bir ücret ödemeyecek. Eğitimler, yurt içi ve yurt dışından gelen, alanında uzman kişiler tarafından verilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılar, uluslararası geçerliliği olan GASI sertifikasına sahip olacak.

Protokol çerçevesinde, havaalanında uçak işleyicisi, bagaj işleyicisi, deneyimli otobüs şoförü, rampa-bagaj görevlisi, kış hizmetleri çalışanı, check-in görevlisi, bagaj soruşturma görevlisi, VIP asistanı ve VIP hizmetleri dahili servis alanlarında işe alım yapılacak.